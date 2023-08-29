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    Запасы хрома, алюминия, цинка, меди и свинца снижаются в РК

    29 Августа 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРОМ - Несмотря на лидирующие позиции в мире по отдельным видам металлов, мы наблюдаем значительное сокращение сырьевой базы. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Например, снижаются запасы хрома, алюминия, цинка, меди, свинца. Низкими темпами идет разведка редких и редкоземельных металлов, являющиеся основой для производства высокотехнологичной продукции. Мы до сих пор не видим новых открытий и реальной работы юниорских компаний, получивших лицензии по принципу первой заявки», - сказал Алихан Смаилов.

    В связи с этим Премьер-Министр РК поручил министерствам цифрового развития, индустрии и энергетики до конца текущего года провести комплексный анализ всех видов исторических данных и обеспечить максимальное наполнение онлайн-платформы.

    «Министерствам индустрии и энергетики до конца текущего года завершить ревизию всех месторождений с принятием мер в отношении недобросовестных недропользователей», - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК
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