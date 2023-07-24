Запастись углем предлагают жителям Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области уголь можно купить в 52 пунктах продажи, из них 20 находятся в Караганде. Жителей просят заранее запастись топливом, чтобы избежать осеннего ажиотажа. Об обеспечении углем говорили на брифинге в Региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По словам председателя Комитета индустриального развития Азамата Панбаева, угля в регионе достаточно. Основные его поставщики – предприятия «Шубарколь комир» и «Жалын».

«Потребность Карагандинской области в угле – 1 млн 100 тысяч тонн. Министерством предпринимаются системные меры. Во-первых, разработан план соответствующих мероприятий на уровне республики и доведен до всех акиматов. Во-вторых, полностью запрещается вывоз угля автомобильным транспортом с территории республики. И в-третьих, в настоящее время разрабатывается постановление, согласно которому только производители угля и предприятия, работающие в угольной отрасли, смогут экспортировать уголь. Основная цель этого решения – сокращение и предотвращение количества посредников», – объяснил Азамат Панбаев.

Кроме 20 операторов, уголь жителям областного центра продают ТОО «Фирма «Рапид» и ТОО «Exim Artis».

Полную информацию о ценах, условиях доставки и местах продажи можно получить в Отделе предпринимательства и сельского хозяйства Караганды по номеру (8-7212) 42-15-05.

Чтобы не допустить дефицита угля в этом году и предотвратить конфликтные ситуации среди водителей грузовых машин, АО «Шубарколь комир» закрыло пункт самовывоза на территории разреза. При этом все населенные пункты в радиусе 100 км от разреза углем обеспечат.

«В 2023 году по итогам биржевых торгов оптовым покупателем коммунально-бытового угля определено ТОО «Комир гарант». Компанией принято решение создать четыре топливных пункта: два - в области Улытау, один - в Костанайской области и один - в поселке Осакаровка Карагандинской области. Поставка угля на эти топливные базы будет производиться непрерывно железнодорожным транспортом. Также определено девять близлежащих пунктов, куда будет доставляться уголь для населения. Мы создадим сухой склад пока в Баршино, а далее по спискам и под контролем акимата уголь будет продаваться только населению», – сказал Сергей Ким, генеральный директор АО «Шубарколь комир».

Горячая линия АО «Шубарколь комир»: +7-702-784-92-22, +7-701-723-53-62.