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    Запастись углем до повышения цены рекомендуют жителям Петропавловска

    14 Сентября 2022, 14:12

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в два раза увеличили поставки угля. Об этом заявили в городском акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы горакимата, с сентября на тупики будут поставлять более 200 вагонов угля. До этого времени приходили по 100 вагонов в месяц. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства отметили, что увеличения поставок добились при поддержке акимата области.

    В Петропавловске более 15 тыс. домов в частном секторе. Им требуется около 70 тыс. тонн угля на отопительный сезон. По информации отдела ЖКХ, в наличии на тупиках имеется свыше тысячи тонн шубаркульского угля по цене 14,9 тыс. тенге за тонну. Ожидается поступление 1,4 тыс. тонн каражыринского по 16 тыс. тенге. В горакимате рекомендуют запастись углем заранее, поскольку возможно повышение цены на топливо.

    Отопительный сезон в Петропавловске обещают начать 20-го сентября. Жители частного сектора уже топят печи. Ночью температура воздуха опускается до 5-8 градусов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Уголь
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