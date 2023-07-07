Запасов риса в стране достаточно – Минсельхоз РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане посевные риса в этом году составили 99,8 тыс. га, что на 12,4 тыс. га больше прошлогодних показателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

В разрезе регионов наибольшие площади засеяны в Кызылординской области – 88,1 тыс. га, в остальных областях посевные распределились следующим образом: в Алматинской – 7 тыс. га, Жетысуской – 1 тыс. га, Туркестанской области – 3,7 тыс. га.

Сбор планируемого урожая полностью покроет потребности казахстанского рынка, а также обеспечит необходимые объемы для экспорта.

На сегодняшний день запасы рисовой крупы с учетом прошлогодних остатков составляют 60,4 тыс. тонн. Этого достаточно для внутреннего потребления вплоть до сбора нового урожая в сентябре.

Отметим, что в этом году планируется собрать больше риса по сравнению с 2022 годом. Соответственно, объективных причин для роста цен из-за дефицита крупы не имеется. Однако, на удорожание могут повлиять внешние факторы (неурожай в других странах, высокий экспортный спрос и т. д.).

В июне в Кызылорде проведено республиканское совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. По итогам акиматы и СПК заключили договоры на поставку 6,7 тыс. тонн риса по фиксированным ценам. Данные объемы будут реализованы через крупные торговые сети, социальные магазины и собственные точки СПК во всех регионах страны.