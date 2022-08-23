Запасов картофеля и лука на внутреннем рынке достаточно – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Массовый сбор осеннего лука в объеме более 1 млн тонн в полной мере обеспечит потребность внутреннего рынка до следующего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запасы картофеля и лука на внутреннем рынке были и остаются достаточными. При месячной потребности 25 тыс. тонн, запасы лука на 20 августа составляют 33 тыс. тонн. Кроме того, сейчас начался массовый сбор осеннего лука в объеме более 1 млн тонн, что в полной мере обеспечит потребность внутреннего рынка до следующего сезона», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства на официальный запрос МИА «Казинформ».

В ведомстве отметили снижение цен на лук на поле. В Жамбылской области стоимость лука на поле снизилась до 60-80 тенге, а в Туркестанской области – до 55-60 тенге.

При месячной потребности внутреннего рынка в картофеле в объеме 152,6 тыс. тонн, запасы на 20 августа составляют 155,2 тыс. тонн.

«По прогнозам валовый сбор картофеля в текущем году ожидается на уровне среднемноголетних объемов – около 4 млн тонн, из которых только организованными хозяйствами будет произведено 2 млн тонн. Эти объемы в полной мере обеспечат потребность внутреннего рынка», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что запасы сахара в стране превышают 33 тыс. тонн, а цены на сахар будут снижаться к осени.