Запас угля на 5 станциях не соответствует существующим нормативам - глава Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время продолжается работа по накоплению топлива на электрических станциях. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На складах энергоисточников запас угля составляет 3,9 млн тонн и 83 тыс. тонн мазута, это в целом соответствует утвержденным нормам. На 5 станциях запас угля не соответствует существующим нормативам: Семейской ТЭЦ-1; Риддерской ТЭЦ; Шахтинской ТЭЦ-2; Жезказганской ТЭЦ; Петропавловской ТЭЦ», - сообщил Болат Акчулаков.

Министр добавил, что согласно проведенному анализу готовности к осенне-зимнему периоду Северо-Казахстанская, Туркестанская, Мангистауская, Акмолинская, Павлодарская, Абайская области и город Нур-Султан с учетом различных причин, определены как регионы, требующие особого внимания по прохождению текущего отопительного сезона.

На заседании Правительства также было отмечено, что в августе 2022 года Министерством энергетики РК был утвержден «График закрепления областей и городов: Нур-Султан, Алматы и Шымкент за основными ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов по поставке мазута на социально-производственные объекты и учреждения в осенне-зимний период 2022-2023 гг.» в соответствии с заявками местных исполнительных органов в объеме 218,6 тыс. тонн по цене 115 тыс. тенге за тонну.

В завершение выступления Болат Акчулаков особое внимание уделил следующим проблемным вопросам: ремонтным работам на электростанциях и электрических сетях, которые необходимо выполнить в полном объеме; обеспечению нужного количества подвижного состава для накопления нормативного запаса топлива на энергоисточниках; снижению задолженности перед поставщиками топлива; принятию мер по снижению дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг перед поставщиками; своевременному подключению к системе теплоснабжения социальных и культурных объектов, населенных пунктов страны; обеспечению стабильной поставки угля и мазута на электрические станции, котельные и для нужд населения регионов в отопительный период.

Фото: t.me/KZgovernment

