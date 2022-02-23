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    Запас товаров в объеме 5,9 тысяч тонн сформирован в Акмолинской области

    23 Февраля 2022, 09:34

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Одной из основных задач в Акмолинской области является предотвращение повышения цен на социально значимые продукты питания. Для этого в регионе в рамках Комплекса мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы реализуются мероприятия для обеспечения продовольственной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления внутренней политики региона, с начала года индекс цен на социально значимые товары в области составил 1,6 процента, что не превышает среднереспубликанский показатель.

    По словам заместителя руководителя управления предпринимательства и туризма области Жаслана Айдрахманова, проводится системная работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные продукты питания.

    «Ведется ежедневный мониторинг цен в целях выявления фактов превышения торговой надбавки свыше 15%. Напоминаю, что к нарушителям могут быть применены меры ответственности в виде предупреждения, предусмотрены штрафные санкции. Анализ мониторинга осуществляется созданной по поручению Главы государства комиссией при акимате с участием руководителей предприятий по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров – это сельхозтоваропроизводители, перерабатывающая промышленность, предприниматели в сфере оптовой и розничной торговли. В результате налаживаются прямые поставки товаров в торговые сети, исключаются звенья непродуктивных посредников», - отметил спикер.

    Стабильно осуществляются поставки и реализация товаров из регионального стабилизационного фонда в рамках заключенных договоров по «оборотной схеме» через четыре социальных магазина социально-предпринимательской корпорации.

    Всего в области сформирован запас товаров в объеме 5,9 тысяч тонн, в том числе: в стабфонде СПК - 791 тонна, в рамках форвардных договоров – 2,7 тысяч тонн, в рамках «оборотной схемы» - 2,5 тысяч тонн.

    К слову, из 19 видов социально значимых продовольственных товаров 12 видов производятся местными сельхозтоваропроизводителями. Это такие продукты питания, как: хлеб, мука, говядина, мясо кур, молоко, кефир, творог, масло сливочное, яйцо куриное, масло подсолнечное, морковь, картофель. Потребность в оставшихся товарах обеспечивается поставками из других регионов республики и стран ближнего зарубежья.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Цены и тарифы Регионы Казахстана
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