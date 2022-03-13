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    Запас СЗПТ в Казахстане составляет порядка 1,5 млн тонн – Минторговли

    13 Марта 2022, 17:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последние несколько дней в социальных сетях распространяются панические сообщения о возможном дефиците отдельных продтоваров, в том числе сахара. Вызванный ажиотаж привел к повышенному спросу и спекулированию отдельных продавцов на рынках. Минторговли и Минсельхоз просят не поддаваться панике. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Производство продуктов питания не прекращается, запасы пополняются на системной основе. По данным МСХ, имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов. По оперативным данным, всего по республике имеется запас порядка 1,5 млн тонн СЗПТ, в том числе муки – 145,1 тыс. тонн, сахара – 47,6 тыс. тонн, риса – 40,2 тыс. тонн, макарон – 21,3 тыс. тонн и 1 млн тонн овощной продукции и др.», - говорится в сообщении, опубликованном на странице Министерства торговли и интеграции РК в Facebook .

    Как отмечается, на сегодняшний день в стране нет дефицита сахара. Производство сахара из сахара-сырца и его импорт продолжаются. Имеющиеся в стране запасы постоянно пополняются.

    «Также в настоящее время продолжается работа по ранее инициированным 7 расследованиям по признакам антиконкурентных согласованных действий по повышению цен на СЗПТ в Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, на производство удобрений в Мангистауской области и Алматы. По данным АЗРК, завершены 2 расследования в Акмолинской области в отношении производителя хлеба и Жамбылской области в отношении сахарного завода. По ранее вынесенным уведомлениям исполнено 8 со снижением цены на продукцию (5 в Костанайской области и 3 – в СКО). Заключено 7 актов антимонопольного комплаенса по недопущению нарушений законодательства в области защиты конкуренции, а также в части снижения торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10% при их реализации», - дополнили в Минторговли.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Безопасность Минторговли
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