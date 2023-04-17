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    Запах сероводорода вернулся в Петропавловск

    17 Апреля 2023, 14:01

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска периодически ощущают запах сероводорода в городе. Он не такой интенсивный, как в предыдущие годы, но все же доставляет неудобства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Зловонная проблема возникает в городе каждую весну. Как только наступают теплые и ветреные дни, петропавловцы в разных микрорайонах чувствуют «аромат» тухлых яиц, канализации. Нынешней весной это происходит редко, запах не такой интенсивный. Превышений предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе не зарегистрировали. В предыдущие два года метеостанции фиксировали десятки таких случаев.

    Всегда считалось, что основным источником неприятного запаха является накопитель сточных вод. Биопруд не чистили более 50 лет, накопившиеся отложения источают зловоние во время таяния льда, но в ТОО «Кызылжар су», на балансе которого находится накопитель, утверждали, что запах идет от болот, которые есть и на окраинах, и в самом городе.

    Тем не менее, очистку пруда начали осенью 2021 года с помощью микроводоросли, выращенной местными учеными, сотрудниками научно-технологического центра воды. Хлорелла должна размножаться в накопителе и тем самым очищать его. Проект рассчитан на три года. Осенью прошлого года генеральный директор ТОО «Кызылжар су» Женис Султанов делился промежуточными результатами. По его словам, отбираемые пробы воды запах не источали.

    Директор научно-технологического центра воды Александр Рейбандт заверил, что нынешней весной источником зловония является не биопруд.

    «В середине прошлого года наступил переломный момент. С тех пор все показатели загрязнения воды стабильно уменьшаются. Качество воды было подтверждено несколькими комиссиями и рабочими группами горводоканалов из других городов. Уверенно могу заявить, что биопруд не издает никакого запаха. Тем не менее, в городе неприятный запах есть. Не будем забывать, что Петропавловск стоит на болотах, площадь которых гораздо больше биопруда. Все это вскрывается весной. Ситуацию усугубляют открытые люки и коллекторы, множество стихийных свалок, мелких водоемов по городу, куда сливают ассенизаторские машины хозяйственно-бытовые нечистоты из частного сектора», - прокомментировал Александр Рейбандт.

    Он также предложил любому желающему приехать и убедиться лично, что накопитель сточных вод не издает неприятных запахов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология Регионы Петропавловск
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