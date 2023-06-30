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    Западноказахстанские борцы отстранены от соревнований «Қазақстан барысы»

    30 Июня 2023, 13:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Несколько спортсменов из Западного Казахстана не примут участия в республиканском турнире «Қазақстан барысы». Об этом сообщил председатель судейской коллегии Ассоциации «Qazaq kuresi» Кайрат Пазылбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На этапе областного отборочного турнира выявлены факты нарушения правил соревнований и несоблюдения спортивной этики. В частности, в отборе, который проходил с 9 по 10 мая в селе Жымпиты Сырымского района, произошел ряд нарушений. Ранее победивший в районном отборе Темиржан Кулибаев боролся от имени Бурлинского района. Кроме того, Нурымжан Габбасов боролся от имени Сырымского района. Оба проиграли в предыдущем отборе. Они собираются принять участие в отборе из Уральска. В соответствии с правилами турнира, борец, представляющий один район, не может представлять другой», - сказал Кайрат Пазылбек на пресс-конференции в столице.

    По его словам, ассоциация вынесла решение в отношении данных спортсменов.

    «Борцы, нарушившие правила, были дисквалифицированы с турнира. Я точно не знал, сколько лет. Решение касается не только двух упомянутых борцов, но и нескольких других спортсменов, которые тоже были дисквалифицированы», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Западно-Казахстанская область Спорт
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