Западноказахстанские борцы отстранены от соревнований «Қазақстан барысы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Несколько спортсменов из Западного Казахстана не примут участия в республиканском турнире «Қазақстан барысы». Об этом сообщил председатель судейской коллегии Ассоциации «Qazaq kuresi» Кайрат Пазылбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На этапе областного отборочного турнира выявлены факты нарушения правил соревнований и несоблюдения спортивной этики. В частности, в отборе, который проходил с 9 по 10 мая в селе Жымпиты Сырымского района, произошел ряд нарушений. Ранее победивший в районном отборе Темиржан Кулибаев боролся от имени Бурлинского района. Кроме того, Нурымжан Габбасов боролся от имени Сырымского района. Оба проиграли в предыдущем отборе. Они собираются принять участие в отборе из Уральска. В соответствии с правилами турнира, борец, представляющий один район, не может представлять другой», - сказал Кайрат Пазылбек на пресс-конференции в столице.

По его словам, ассоциация вынесла решение в отношении данных спортсменов.

«Борцы, нарушившие правила, были дисквалифицированы с турнира. Я точно не знал, сколько лет. Решение касается не только двух упомянутых борцов, но и нескольких других спортсменов, которые тоже были дисквалифицированы», - добавил спикер.