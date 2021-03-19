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Западно-Казахстанская область вернулась в «красную» зону по коронавирусу

19 Марта 2021 09:30
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Западно-Казахстанская область вернулась в «красную» зону по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Западно-Казахстанская область снова вернулась в «красную» зону по распространению коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

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Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 марта 2021 года, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы и Западно-Казахстанская область.

В «желтой» зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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