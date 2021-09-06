Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    «Запад-2021»: совместные стратегические учения Беларуси, Казахстана и России

    6 Сентября 2021, 21:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С10 по 16 сентября на территории России и Беларуси пройдут совместные стратегические учения «Запад - 2021», в которых примут участие более 100 военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Совместные маневры направлены на борьбу с незаконными вооруженными формированиями и пройдут в два этапа. На них будут отработаны вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе проведения специальной войсковой операции. Командиры будут совершенствовать навыки управления подразделениями в составе многонациональных сил. Личный состав проведет разведывательно-поисковые действия, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований.

    Практические действия войск в ходе совместных стратегических учений «Запад-2021» пройдут на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Беларуси.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Беларусь Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    На дорогах не менее опасно, чем в Вооруженных силах – вице-министр обороны о службе в армии
    1,5 тысячи срочников прошли отбор в вузы на грант без ЕНТ
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков