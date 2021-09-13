Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    «Запад-2021»: десантники из Казахстана, России и Беларуси выполнили совместные задачи

    13 Сентября 2021, 20:41

    МУЛИНО. КАЗИНФОРМ - Продолжается активная фаза совместного стратегического учения «Запад-2021». В Российской Федерации на полигоне «Мулино» подразделения Десантно-штурмовых войск Казахстана и Воздушно-десантных войск России освободили населенный пункт от условного противника. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Десантники из вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ десантировались посадочным способом. Действуя четко и слаженно, воинские контингенты с ходу уничтожили огневые позиции обороняющегося противника у населенных пунктов и на подступах к ним.

    Действия тактических десантов поддерживали боевые вертолеты, нанося удары по объектам противника. Выполнение задачи было затруднено ввиду ограниченности зон обстрела, сложности маневра и управления подразделениями.

    Подводя итоги, руководство учений отметило слаженность действий сводного подразделения под командованием командиров десантно-штурмовых батальонов из Казахстана и России гвардии майора Аскара Мухита и гвардии подполковника Ивана Яровенко.

    В эпизоде было задействовано более 300 десантников, свыше 10 вертолетов армейской авиации.

    В Беларуси на Брестском полигоне десант, состоящий из воинских контингентов Казахстана, Беларуси и России, выполнил ночное десантирование из самолетов Ил-76МД. По замыслу учений, спецназ, десантировавшийся с высоты 1500 метров с использованием приборов ночного видения, захватил площадки для высадки десанта, который сразу приступил к выполнению учебно-боевых задач в рамках учений.

    Напомним, что совместные стратегические учения «Запад – 2021» одновременно проходят на военных полигонах России и Беларуси. Совместные маневры направлены на борьбу с незаконными вооруженными формированиями.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Учения Армия Безопасность Беларусь Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайские сельчане инициируют создание новых пожарных постов
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков