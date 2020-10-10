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    Заочно подписывали акты выполненных работ в районном акимате СКО

    10 Октября 2020, 18:46

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Акжарского района Северо-Казахстанской области подписывали акты за фактически невыполненные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства «заочно» подписал документы. При этом сумма невыполненных работ составила 36,8 млн тенге.

    «В июне 2018 года между госучреждением и ТОО заключен договор о государственных закупках работ на выполнение работ по строительству в селе Талшик физкультурно-оздоровительного комплекса с инженерно-коммуникационной инфраструктурой с использованием модульной конструкции на общую сумму 324,8 млн тенге. Сроки завершения работ - до декабря 2019 года. В период с сентября по декабрь 2019 года руководителем госучреждения и директором ТОО подписаны акты выполненных работ за фактически невыполненные работы», - проинформировал первый заместитель руководителя департамента Нурлан Жахин.

    Досудебным расследованием установлено, что подрядчик предоставил гарантийное письмо о выполнении всех работ до 25 января 2020 года.

    «Однако в последующем работы так и не были выполнены в полном объеме. Только после вмешательства Антикоррупционной службы области подрядчик принял меры к завершению выполнения всех работ по строительству ФОКа. Это говорит об отсутствии должного контроля со стороны руководства акимата за полным, своевременным и качественным выполнением работ», - подчеркнул Н.Жахин.

    Антикоррупционная служба рекомендовала привлекать общественность к приемке строительных работ социально значимых объектов и инфраструктуры и исключить практику заочной подписи акта выполненных работ.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция Акимат
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