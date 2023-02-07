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    Занятия в школах перевели в онлайн-формат в Атырау

    7 Февраля 2023, 14:06

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау занятия во всех школах перевели в онлайн-формат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления образования региона, в связи с неблагоприятными погодными условиями - снегопадом и метелью, учащиеся 0-11 классов города Атырау сегодня днем и завтра, 8 февраля, будут обучаться в онлайн-формате.

    Сильный снегопад, второй на неделе, начался ночью и не продолжается. Снегопад сопровождается низовой метелью, видимость на дорогах ухудшилась. Температура минус 3-4 градуса.

    Как ранее сообщалось, в Атырау третий день ведутся снегоуборочные работы.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Погода
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