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    Занятия в школах нескольких регионов переведены на дистанционный формат

    6 Декабря 2022, 07:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Занятия переведены на дистанционный формат в школах нескольких регионов республики из-за мороза, передает МИА «Казинформ».

    «В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-9 классов первой и второй смены переводятся в дистанционный формат обучения», - сообщили в отделе образования города Караганды.

    ВАбайской области: в Семее заянтия для учеников 1-9 классов первой смены, в Аягозском, Бородулихинском, Жарминском для учеников 1-4 классов, в Бескарагайском - для всех учащихся уроки в школах переведены на онлайн-формат. В остальных районах области занятия пройдут в штатном режиме.

    Как сообщали в столичном управлении образования, в Астане в связи с ухудшением погодных условий 6 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студентов 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения.
    Астана Карагандинская область Образование Погода Абайская область
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