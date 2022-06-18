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    Занятия по антитеррористической защищенности провели полицейские в Нур-Султане

    18 Июня 2022, 18:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции города Нур-Султан​а проведены занятия по антитеррористической подготовке с руководителями школ и садиков с подключением на платформе Zoom более 172 объектов образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

    На онлайн-встрече были подробно разъяснены нормы законодательства Республики Казахстан в сфере антитеррористической защищенности объектов УТО (уязвимых в террористическом отношении).

    Руководители или должностные лица объектов УТО с целью обеспечения антитеррористической защищенности обязаны реализовывать мероприятия по обеспечению соответствующего пропускного режима, оснащению объектов современным инженерно-техническим охранным оборудованием в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, разработке паспорта антитеррористической защищенности объекта УТО, организации профилактических и учебных мероприятий с персоналом объектов УТО, участию с уполномоченными органами при планировании и организации совместных действий по вопросам реагирования на акты терроризма.

    Ранее сообщалось, что плановые антитеррористические учения проходят в Нур-Султане и селе Акмол.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Образование Безопасность Общество
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