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    Занятия перевели на онлайн-формат в школах нескольких регионов

    8 Декабря 2022, 07:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за мороза занятия перевели на онлайн-формат в школах нескольких регионов республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации отдел образованияа города Караганды, в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-4 классов первой смены переводятся на дистанционный формат обучения. Учащиеся 5-11 классов обучаются в штатном режиме.

    В городе Семеезанятия переводятся на онлайн-формат для учеников 0-9 классов первой смены.

    В Павлодаре занятия для учеников 0-9 классов первой смены пройдут в онлайн-формате.

    Как сообщалось, из-за ухудшения погодных условий в Астане школьников с 0 по 9 класс первой смены перевели на дистанционный формат обучения.
    Астана Карагандинская область Павлодарская область Образование Погода Абайская область
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