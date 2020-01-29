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Занятия отменили для столичных школьников второй смены 0-4 классов

29 Января 2020 11:11
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Занятия отменили для столичных школьников второй смены 0-4 классов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане отменили занятия 29 января, для учащихся школ второй смены 0-4 классов, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщили в управлении образования города Нур-Султана: «29.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены отменяются».


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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Погода,
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Гульжан Тасмаганбетова

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