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Занятия для учеников 0-9 классов первой смены отменили в Астане
21 Декабря 2018 06:56 341
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города Астаны для учащихся 0-9 классов первой смены отменяются.
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Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования города Астаны.
Ключевые слова: Погода, Образование, Астана,
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