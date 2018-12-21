Занятия для учеников 0-9 классов первой смены отменили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города Астаны для учащихся 0-9 классов первой смены отменяются.

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования города Астаны.