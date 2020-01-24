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Занятия для учащихся 0-9 классов второй смены отменили в Нур-Султане

24 Января 2020 11:24
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Занятия для учащихся 0-9 классов второй смены отменили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице отменили занятия для учащихся 0-9 классов второй смены, передает МИА «Казинформ».

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«24.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены отменяются», - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления образования столицы в Facebook .


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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование,
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