Занятия для учащихся 0-9 классов второй смены отменили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице отменили занятия для учащихся 0-9 классов второй смены, передает МИА «Казинформ».

«24.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены отменяются», - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления образования столицы в Facebook .