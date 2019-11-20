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вчера 14:35
Занятия для учащихся 0-9 классов первой смены в школах Нур-Султана отменяются
20 Ноября 2019 06:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города Нур-Султана для учащихся 0-9 классов первой смены отменяются. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования города.
Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Погода,
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