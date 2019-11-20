Занятия для учащихся 0-9 классов первой смены в школах Нур-Султана отменяются

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города Нур-Султана для учащихся 0-9 классов первой смены отменяются. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования города.