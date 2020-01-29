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Занятия для учащихся 0-4 классов отменили в СКО
29 Января 2020 08:14
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за мороза отменили занятия для младшеклассников, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«На территории Северо-Казахстанской области сильный мороз - до минус 25 градусов. Отмена занятий 0-4 классы», - говорится в сообщении службы 112.
Соответствующую информацию служба спасения распространила и через мобильное приложение «Darmen».
Морозная погода в регионе сменила продолжительные метели. Однако по прогнозам синоптиков, уже в конце месяца вновь ожидается влияние циклона.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Образование, Погода,
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