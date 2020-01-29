Занятия для учащихся 0-4 классов отменили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за мороза отменили занятия для младшеклассников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Северо-Казахстанской области сильный мороз - до минус 25 градусов. Отмена занятий 0-4 классы», - говорится в сообщении службы 112.

Соответствующую информацию служба спасения распространила и через мобильное приложение «Darmen».

Морозная погода в регионе сменила продолжительные метели. Однако по прогнозам синоптиков, уже в конце месяца вновь ожидается влияние циклона.