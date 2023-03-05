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Занятия для школьников Абайской области перевели в онлайн-формат

Автор:  
Гульмира Байзакова
5 Марта 2023, 21:33
Занятия для школьников Абайской области перевели в онлайн-формат

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды занятия для школьников Абайской области первой и второй смен перевели в онлайн-формат. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«В связи с ухудшением погодных условий для учащихся 1-11 классов I-II смены в городах Семей, Курчатов, Бескарагайском, Бородулихинском, Аягузском, Жарминском районах занятия переведены на дистанционный формат обучения. Также студенты 1-2 курсов колледжей Семея переведены на дистанционное обучение», - говорится в сообщении.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Ночью на большей части, днем в центре Абайской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, востоке, в центре области - низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный на севере, юге, в центре области 15-20, ночью - порывы 25 м/с.


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