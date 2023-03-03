Занятия для школьников Абайской области перевели в онлайн-формат

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды занятия для школьников Абайской области перевели в онлайн-формат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«В связи с ухудшением погодных условий 3 марта переведены на дистанционное обучение учащиеся в Бескарагайском, Бородулихинском, Жарминском районах (1-8 классы), городе Семее (1-11) переведены на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении.

Вчера в регионе было объявлено штормовое предупреждение,

«В Абайской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), на дорогах - гололедица. На севере, западе области - низовая метель. Ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Повышение температуры воздуха ночью до 0-3°, днем до 3-8° тепла», - сообщали в Казгидромете.



