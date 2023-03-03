Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Занятия для школьников Абайской области перевели в онлайн-формат

    3 Марта 2023, 12:26

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды занятия для школьников Абайской области перевели в онлайн-формат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    «В связи с ухудшением погодных условий 3 марта переведены на дистанционное обучение учащиеся в Бескарагайском, Бородулихинском, Жарминском районах (1-8 классы), городе Семее (1-11) переведены на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении.

    Вчера в регионе было объявлено штормовое предупреждение,

    «В Абайской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), на дорогах - гололедица. На севере, западе области - низовая метель. Ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Повышение температуры воздуха ночью до 0-3°, днем до 3-8° тепла», - сообщали в Казгидромете.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Погода Абайская область школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    О шторме предупредили жителей Алматы, Шымкента и 8 областей
    Осадки и усиление ветра ожидаются в Казахстане 18 – 20 марта
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    Ясная погода без осадков ожидается в большинстве городов Казахстана
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров