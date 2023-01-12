Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Занятия для начальных классов переводятся на дистанционку в Караганде

    12 Января 2023, 22:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 13 января в связи с неблагоприятными погодными услоиями занятия для учащихся 0-4 классов первой и второй смены переводятся в дистанционный формат обучения. Учащиеся 5-11 классов обучаются в штатном режиме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел образования города Караганды.

    При этом родителям напомнили, что при неблагоприятных погодных условиях, с учетом отдаленности школы, родители самостоятельно могут принять решение о посещении ребенком школы, предупредив о своем решении классного руководителя.
    Карагандинская область Образование Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маракуйю на аквапонике вырастила павлодарская школьница
    Очные занятия в школах отменили в ряде регионов Казахстана
    Занятия для учеников 1-9 классов в Семее пройдут онлайн
    Неиспользованные на питание учеников деньги потратили на выплаты премий школы Астаны
    Популярное
    1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
    2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
    3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
    4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
    5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК
    Новости партнеров