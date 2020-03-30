Занятие спортом не считается основанием для выхода на улицу - министр юстиции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве юстиции просят казахстанцев воздержаться от уличных пробежек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом плане мы опираемся на мнение специалистов здравоохранения. Специалисты считают, что занятия спортом также несут в себе повышенные риски не только для тех, кто занимается спортом, но и для окружающих. Поэтому принято решение не считать занятие спортом как основание для выхода на улицу. Есть много методик для занятия спортом внутри помещения. Наверное, временно нужно пользоваться этими методиками и с пониманием отнестись к этому ограничению», - сказал на брифинге министр юстиции РК Марат Бекетаев.

Представители Минюста добавили, что определены конкретные основания для выхода из дома, в том числе это приобретение продуктов.

«Но рекомендуется все-таки приобретать продукты в близлежащих магазинах, которые находятся возле вашего дома в целях исключения риска заражения. Но если, конечно, есть необходимость, то можно будет выехать на продовольственные рынки, но с соблюдением мер предосторожности – иметь средства защиты, одевать маски, перчатки, чтобы обезопасить себя и окружающих», - пояснили на брифинге.

Что касается выгула животных, рекомендовано их выгуливать в непосредственной близости от домов.

«В непосредственной близости - это не юридический термин. В разных городах могут использоваться разные расстояния, например, акимат города Алматы определил условное расстояние в 500 метров. Естественно, в разных ситуациях могут применяться разные расстояния. Это всё на усмотрение суда. Мы считаем, что нужно руководствоваться разумным расстоянием», - добавил Марат Бекетаев.