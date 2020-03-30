Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Занятие спортом не считается основанием для выхода на улицу - министр юстиции РК

    30 Марта 2020, 19:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве юстиции просят казахстанцев воздержаться от уличных пробежек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом плане мы опираемся на мнение специалистов здравоохранения. Специалисты считают, что занятия спортом также несут в себе повышенные риски не только для тех, кто занимается спортом, но и для окружающих. Поэтому принято решение не считать занятие спортом как основание для выхода на улицу. Есть много методик для занятия спортом внутри помещения. Наверное, временно нужно пользоваться этими методиками и с пониманием отнестись к этому ограничению», - сказал на брифинге министр юстиции РК Марат Бекетаев.

    Представители Минюста добавили, что определены конкретные основания для выхода из дома, в том числе это приобретение продуктов.

    «Но рекомендуется все-таки приобретать продукты в близлежащих магазинах, которые находятся возле вашего дома в целях исключения риска заражения. Но если, конечно, есть необходимость, то можно будет выехать на продовольственные рынки, но с соблюдением мер предосторожности – иметь средства защиты, одевать маски, перчатки, чтобы обезопасить себя и окружающих», - пояснили на брифинге.

    Что касается выгула животных, рекомендовано их выгуливать в непосредственной близости от домов.

    «В непосредственной близости - это не юридический термин. В разных городах могут использоваться разные расстояния, например, акимат города Алматы определил условное расстояние в 500 метров. Естественно, в разных ситуациях могут применяться разные расстояния. Это всё на усмотрение суда. Мы считаем, что нужно руководствоваться разумным расстоянием», - добавил Марат Бекетаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Спорт Минюст Безопасность Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайские сельчане инициируют создание новых пожарных постов
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков