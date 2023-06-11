Зангар Нурланулы стал абсолютным чемпионом международного турнира

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В Ереване завершился турнир серии ITF Juniors J30 TSAGHADZOR GOLDS'S GYM CUP 1 среди игроков до 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

14-летний Зангар Нурланулы показал феноменальный теннис, выиграв соревнование в одиночном и в парном разрядах. В финале одиночки казахстанец обыграл первую ракетку турнира, чеха Якуба Смычека со счетом 7:5, 6:1. На пути к трофею самым зрелищным у Зангара получился матч против одного из лидеров австрийской юниорской сборной Максимилиана Хейдельмайера. Зангар вырвал победу в трехсетовом поединке. В решающем сете казахстанец разгромил оппонента со счетом 6:0. С австрийцем наш юный теннисист праздновал победу и в паре, обыграв в финале россиян Колобова и Малмыгина - 6:7, 6:4, 10:6.

Тем самым, Нурланулы выиграл свой уже второй титул в одиночке под эгидой международной федерации тенниса.