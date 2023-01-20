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    Замруководителя управления экологии задержали в Алматы

    20 Января 2023, 18:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинским департаментом Антикоррупционной службы пресечена коррупционная деятельность должностных лиц в сфере экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы Агентства РК по противодействию коррупции, в систематическом получении взяток изобличен заместитель руководителя управления экологии и окружающей среды Алматы.

    «Установлено, что им от представителей бизнеса получено более 12 млн тенге за подписание актов выполненных работ по ранее заключенным договорам о государственных закупках по проведению экологического мониторинга автотранспортных средств на экологических постах», - сообщили в пресс-службы Агентства.

    Кроме того, в совершении коррупции уличено руководство подведомственной организации акимата - «Государственный региональный природный парк «Медеу».

    «Проведенным комплексом оперативно-розыскных мероприятий добыты доказательства о получении руководителем природного парка взятки в сумме 1,5 млн тенге от предпринимателя за подписание актов выполненных работ в рамках договоров по санитарной рубке и обрезке деревьев. Работа по искоренению коррупции в чувствительных для граждан сферах продолжается», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Экология
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