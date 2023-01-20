Замруководителя управления экологии задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинским департаментом Антикоррупционной службы пресечена коррупционная деятельность должностных лиц в сфере экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы Агентства РК по противодействию коррупции, в систематическом получении взяток изобличен заместитель руководителя управления экологии и окружающей среды Алматы.

«Установлено, что им от представителей бизнеса получено более 12 млн тенге за подписание актов выполненных работ по ранее заключенным договорам о государственных закупках по проведению экологического мониторинга автотранспортных средств на экологических постах», - сообщили в пресс-службы Агентства.

Кроме того, в совершении коррупции уличено руководство подведомственной организации акимата - «Государственный региональный природный парк «Медеу».

«Проведенным комплексом оперативно-розыскных мероприятий добыты доказательства о получении руководителем природного парка взятки в сумме 1,5 млн тенге от предпринимателя за подписание актов выполненных работ в рамках договоров по санитарной рубке и обрезке деревьев. Работа по искоренению коррупции в чувствительных для граждан сферах продолжается», - добавили в ведомстве.



