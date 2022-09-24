Замруководителя таможенного поста «Морпорт Актау» задержали за взятку

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - По подозрению в получении взяток задержан заместитель руководителя таможенного поста «Морпорт Актау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Аstana TV.

Антикор ведет дело в отношении нескольких должностных лиц, сообщили в прокуратуре региона. Досудебное расследование начато по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно».

Деньги брали у таможенных представителей декларантов. О каким суммах речь - не уточняется. Главный фигурант взят под стражу на два месяца. «В ходе расследования изобличен заместитель руководителя таможенного поста. Судом 10 сентября в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время, органом следствия проводятся следственные действия, необходимые для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного решения дела», - сообщил старший прокурор прокуратуры Мангистауской области Асет Беккайров.