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    Замруководителя департамента экологии Кызылординской области осужден на 10 лет

    28 Июля 2022, 18:35

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Приговором Специализированного межрайонного уголовного суда города Шымкента к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием срока в исправительном учреждении средней безопасности, осужден заместитель руководителя департамента экологии по Кызылординской области Б. Тлегенов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    Он признан виновным в завладении обманным путем 100 млн тенге, принадлежавших руководителям ТОО.

    Также Тлегенов подстрекал руководителей ТОО к даче взятки якобы должностным лицам прокуратуры, департаментов госдоходов и экономических расследований Кызылординской области за прекращение дела о нарушениях экологического законодательства в отношении ТОО и отзыв уведомления органов государственных доходов.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кызылординская область Коррупция Суды Экология
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