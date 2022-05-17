Зампредседателя правления агентства «Turkistan Invest» осудили на 3,5 года

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления ТОО «Региональное агентство по привлечению инвестиций и развитию экспорта «Turkistan Invest» приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

Ержанов А. признан виновным в завладении обманным путем 2 млн тенге руководителей ТОО «Композит Групп Казахстан» Конусова С. и Гомаюмова А. и подстрекательстве последних к даче взятки должностным лицам акимата Туркестанской области за признание ТОО победителем конкурса госзакупок по поставке тракторов.

Приговором Туркестанского городского суда зампредседателя правления агентства «Turkistan Invest» лишен свободы на 3 года 6 месяцев, с отбыванием срока в исправительном учреждении средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.



