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    Заморозки прогнозируют в столице и 6 областях РК

    8 Сентября 2022, 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки прогнозируют синоптики в семи регионах республики 9 сентября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    На юго-западе, юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на западе, в центре, юге области 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На севере области - чрезвычайная пожарная опасность.

    На востоке Акмолинской области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 1 градус.

    На севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный днем на севере, западе, в центре области - порывы 15 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

    В северной половине Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер западный, на востоке и юге области порывы 18 м/с. На западе, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы - заморозки 1 градус. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Нур-Султане на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 1 градус.

    На юге Павлодарской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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