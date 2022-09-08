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Заморозки прогнозируют в столице и 6 областях РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Сентября 2022, 19:00
Заморозки прогнозируют в столице и 6 областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки прогнозируют синоптики в семи регионах республики 9 сентября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На юго-западе, юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на западе, в центре, юге области 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На севере области - чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Акмолинской области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 1 градус.

На севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный днем на севере, западе, в центре области - порывы 15 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В северной половине Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер западный, на востоке и юге области порывы 18 м/с. На западе, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы - заморозки 1 градус. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Нур-Султане на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 1 градус.

На юге Павлодарской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.


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