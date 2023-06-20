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      Северо-Казахстанская область

    Заморозки прогнозируют в СКО

    20 Июня 2023, 17:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на этой неделе ожидается понижение температуры воздуха ночью до 2-7 градусов. В пятницу, 23-го июня, прогнозируются заморозки 2 градуса на поверхности почвы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», в среду, 21-го июня, ночью на севере, западе, востоке области, днем - на большей части области пройдет дождь. На севере, западе, востоке - гроза, град, шквал. Ветер западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28. Температура воздуха ночью - 4-9 тепла, днем - 13-18.

    В четверг, 22-го июня, на севере, востоке региона ожидаются дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, западный 9-14 метров в секунду, на севере, востоке области - порывы 15-20 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 2-7 тепла, днем - 10-15, на юге области 18 градусов.

    Такая же температура воздуха ожидается в пятницу, 23-го июня. Ночью на поверхности почвы возможны заморозки 2 градуса. Прогнозируются дождь, гроза, град днем на юге и западе региона. Ветер северо-западный, западный 9-14 метров в секунду.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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