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      Акмолинская область

    Заморозки прогнозируют в пяти областях Казахстана

    17 Сентября 2021, 17:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются 18 сентября в нескольких областях республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 18 сентября ночью на западе Акмолинской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 3 градуса. Утром и днем на северо-западе области - ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    На севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидается заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На северо-западе Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, востоке Костанайской области ожидаются заморозки 3 градуса. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

    На юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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