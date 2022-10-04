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    Заморозки прогнозируют в Актюбинской и Туркестанской областях

    4 Октября 2022, 17:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются 5 октября в двух регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области сохраняются заморозки 2 градуса.

    На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области ветер восточный 15-20, на горных перевалах - порывы 25 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Туркестанская область Погода
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