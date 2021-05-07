Заморозки прогнозируют 7 мая в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением фронтальных разделов на большей части РК ожидается неустойчивая погода - местами пройдут дожди с грозами. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь на западе и севере под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и юго-востоке - шквал, возможен град.

В Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областях местами ожидаются град, усиление ветра 15-21 м/с, в Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидается шквал.

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем Павлодарской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки 2 градуса.