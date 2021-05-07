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    00:01, 07 Май 2021 | GMT +6

    Заморозки прогнозируют 7 мая в трех областях Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением фронтальных разделов на большей части РК ожидается неустойчивая погода - местами пройдут дожди с грозами. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на западе и севере под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и юго-востоке - шквал, возможен град.

    В Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областях местами ожидаются град, усиление ветра 15-21 м/с, в Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидается шквал.

    В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем Павлодарской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки 2 градуса.

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