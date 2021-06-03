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    16:45, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Заморозки ожидаются в ВКО и Павлодарской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются в ВКО и Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 4-5 июня в Павлодарской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

    Днем 5 июня ожидается резкое понижение температуры воздуха до 12-17 тепла. Ночью 05 июня местами заморозки 2 градуса.

    5 июня по ВКО ожидается дождь, ночью местами сильные осадки (дождь, снег). Местами гроза, шквал, град, туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с.

    Днем 5 июня ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-18 тепла. Ночью 05-06 июня местами заморозки 2 градуса.


    Теги:
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