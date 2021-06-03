НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются в ВКО и Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 4-5 июня в Павлодарской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.