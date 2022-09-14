Заморозки ожидаются в столице и восьми областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и ряде областей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

15 сентября на юге, севере, западе Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, на юге, севере, западе области 15-20 м/с. В Актау 15 сентября ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на востоке и юге 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 15 сентября днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем порывы 15 м/с

Днем 15 сентября на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере, востоке области при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске 15 сентября днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем при грозе порывы 18 м/с.

15 сентября ночью в северной половине Карагандинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса. В Караганде ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде временами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, порывы 19 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 сентября ночью на севере и востоке Улытауской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус.

15 сентября ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на юго-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20, днем на горных перевалах порывы 25 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 15 сентября ожидается временами пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

15 сентября ночью на севере Абайской области ожидается туман, на поверхности почвы заморозки 3 градуса. Ветер северо-западный, северный, ночью на западе, в центре, днем на большей части области 15-20 м/с. В Семее 15 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Нур-Султане 15 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

15 сентября ночью на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на северо-востоке, востоке области сильные, днем на северо-востоке, востоке области - осадки (дождь, мокрый снег), на северо-востоке, востоке области - туман. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. Ветер северо-западный, на севере, западе, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере Акмолинской области ночью и утром ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

15 сентября ночью на западе, юге Павлодарской области ожидаются заморозки 3 градуса. В Павлодаре 15 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

На севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20, порывы 25 м/с. В Талдыкоргане днем 15 сентября ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

15 сентября ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.



