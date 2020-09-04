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Заморозки ожидаются в столице и пяти областях Казахстана
4 Сентября 2020 20:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются в столице и пяти областях Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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Ночью 5 сентября местами в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, на севере Карагандинской областей ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Нур-Султане 5 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Вероятность штормового предупреждения 90-95%,
#Нур-Султан #Акмолинская область #Карагандинская область #Костанайская область #Павлодарская область #Северо-Казахстанская область
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