Заморозки ожидаются в столице и пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются в столице и пяти областях Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью 5 сентября местами в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, на севере Карагандинской областей ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Нур-Султане 5 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Вероятность штормового предупреждения 90-95%,











