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Заморозки ожидаются в столице и пяти областях Казахстана

4 Сентября 2020 20:36
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Заморозки ожидаются в столице и пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются в столице и пяти областях Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ночью 5 сентября местами в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, на севере Карагандинской областей ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Нур-Султане 5 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Вероятность штормового предупреждения 90-95%,





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#Нур-Султан   #Акмолинская область   #Карагандинская область   #Костанайская область   #Павлодарская область   #Северо-Казахстанская область  
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