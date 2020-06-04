Заморозки ожидаются в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», ночью 5 июня в регионе местами возможны заморозки на поверхности почвы до 1-3 градусов.

5-6 июня, по прогнозам синоптиков, осадков не будет, ветер северо-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем - 13-18, местами 23 тепла.

7-8 июня осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью 10-15 градусов тепла, днем - 20-25, местами 30 тепла.

9 -10 июня станет еще теплее. Температура ночью поднимется до 13-18 градусов тепла, днем - до 27-32 тепла. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 метров в секунду. Без осадков.

Ранее синоптики рассказывали «Казинформу» о прогнозе погоды на июнь.



