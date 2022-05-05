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Заморозки ожидаются в семи регионах Казахстана
5 Мая 2022 17:32

Заморозки ожидаются в семи регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки прогнозируют синоптики в семи регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», днем 6 мая на юге Актюбинской области ожидается гроза. Ночью на севере области - 1 градус мороза.

6 мая в Западно-Казахстанской области - ветер северный, северо-восточный, на юге, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидается понижение температуры воздуха до 3 градусов мороза.

6-8 мая в Костанайской области ожидается понижение температуры воздуха ночью от 5-10 тепла до 1-6 мороза.

7 мая ночью на северо-востоке Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. 6-8 мая ожидается понижение температуры воздуха ночью от 5-10 тепла до 1-6 мороза.

7-8 мая ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. 6-8 мая ожидается понижение температуры воздуха ночью от 2-7 тепла до 1-6 мороза.

8 мая ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на востоке области - сильные осадки (дождь, снег), гололед. 6-8 мая - понижение температуры воздуха ночью от 5-10 тепла до 1-6 мороза.



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