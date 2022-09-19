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Заморозки ожидаются в Казахстане 19 сентября
19 Сентября 2022, 00:03

Заморозки ожидаются в Казахстане 19 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 сентября большая часть территории РК по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, сохраняется погода преимущественно без осадков, в ночные часы на севере, в центре, востоке республики – заморозки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, горных районах юго-востока страны сохраняются дожди, грозы. На юге, востоке, западе РК ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на востоке ночью и утром – туман.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на северо-западе, севере, востоке Абайской, на юге Атырауской областей сохраняются, на юге, востоке Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На юге Костанайской области сохраняется, в центре Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке Акмолинской, на севере, востоке Карагандинской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской, на западе Абайской областей сохраняются заморозки 1-3 градуса. Ночью на севере Улытауской, на большей части Павлодарской областей на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус.

г. Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 21-23 тепла.

г. Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 25-27 тепла.

г. Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 30-32 тепла.

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