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Заморозки ожидаются в девяти регионах Казахстана
6 Мая 2022 18:00

Заморозки ожидаются в девяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются в девяти регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на юге Актюбинской области 7 мая ожидается гроза. В южной половине области - ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области - заморозки 3 градуса.

Ночью на северо-востоке Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, понижение температуры воздуха ночью от 5-10 тепла до 1-6 мороза.

В Западно-Казахстанской области - ветер северный, северо-восточный, днем на западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

В городе Нур-Султане ночью 7 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В Костанайской области - понижение температуры воздуха ночью от 5-10 тепла до 1-6 мороза.

7-8 мая ночью на севере, востоке Карагандинской области - осадки (дождь, снег), гололед. Понижение температуры воздуха ночью от 2-7 тепла до 1-6 мороза.

8 мая ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на востоке области сильные осадки (дождь, снег), гололед. 6-8 мая - понижение температуры воздуха ночью от 5-10 тепла до 1-6 мороза.


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