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Заморозки ожидаются на юге Казахстана 20 апреля

Редактор:  
Ринат Дусумов
20 Апреля 2023, 00:03
Заморозки ожидаются на юге Казахстана 20 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана 20 апреля будет находиться под влиянием обширного антициклона, с чем ожидается погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на западе, северо-западе, на крайнем востоке республики с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, юге, востоке республики ожидается усиление ветра, на большей части РК - туман, на юге, юго-западе – пыльная буря, днем на северо-западе - гроза.

Ночью ожидаются заморозки на большей части Жетысуской области до 2-7 градусов, в горных районах Жамбылской, на севере и в горных районах Туркестанской области до 1-3 градусов, на севере, западе Алматинской, на севере Кызылординской на поверхности почвы до 2-3 градусов.

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