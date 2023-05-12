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    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 12 мая

    12 Мая 2023, 00:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 12 мая пройдут дожди с грозами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем на западе страны ожидается град. По республике ожидаются усиление ветра, на северо-западе, севере – туман.

    На севере Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, на северо-востоке, востоке Костанайской областей ожидаются заморозки 2 градуса.

    В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На севере, в центре Туркестанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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