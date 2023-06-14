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    12:29, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 15 - 17 июня 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    На западе, юго-западе и юго-востоке Казахстана погода будет формироваться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, которые станут причиной образования кучево-дождевых облаков, пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидается усиление ветра и пыльная буря.

    В поле повышенного давления будут находится северные, центральные и восточные регионы республики, здесь будет отмечаться кратковременное понижение температуры воздуха ночью 2-10 тепла, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов, при этом днем воздушные массы начнут постепенно прогреваться от 20-28 до 25-32 тепла.


    Теги:
    Казгидромет Погода Главная для mail.ru
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