Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 15 - 17 июня 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

На западе, юго-западе и юго-востоке Казахстана погода будет формироваться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, которые станут причиной образования кучево-дождевых облаков, пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидается усиление ветра и пыльная буря.

В поле повышенного давления будут находится северные, центральные и восточные регионы республики, здесь будет отмечаться кратковременное понижение температуры воздуха ночью 2-10 тепла, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов, при этом днем воздушные массы начнут постепенно прогреваться от 20-28 до 25-32 тепла.