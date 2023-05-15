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    Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана

    15 Мая 2023, 01:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 15 мая сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, днем на юго-западе Казахстана ожидается сильный дождь с грозой и градом. По республике прогнозируют усиление ветра, на севере – туман, днем на юге – пыльная буря.

    Днем на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь.

    Ночью на севере, востоке Акмолинской, Павлодарской,на западеАбайской,на востокеВосточно-Казахстанской областейожидаются заморозки 1-3 градусов, на западе, севере Костанайской,на западеСеверо-Казахстанской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    В Кызылординской,на севереТуркестанской,на югеЖетысуской и Актюбинской,на северо-западеАлматинской областейсохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ранее сообщалось, что 15 мая в Астане и 12 регионах страны ожидаются гроза, туман и заморозки.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Погода Природа
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