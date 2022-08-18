Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана

    18 Августа 2022 01:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана обширный северо-западный антициклон сохранит погоду без осадков, а также ожидается понижение температурного фона. С фронтальной деятельностью на севере, востоке, в центре страны пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Также, по прогнозам синоптиков, местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке страны в ночные часы ожидается туман, на севере, востоке республики ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов.

    Днем на большей части Мангистауской, на юге Западно-Казахстанской, на востоке Атырауской областей ожидается сильная жара.

    В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на западе Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жетысуской, на востоке Алматинской, на западе, юге Жамбылской, в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


    #Казгидромет #Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Теплая погода сохранится на большей части Казахстана
    Жаркая погода сохранится на большей части Казахстана 31 августа
    Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 6 городах Казахстана
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров